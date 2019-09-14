ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Генпрокуратурі пояснили закриття справи проти Кузьміна

Новини » Політика    14.09.2019 - 21:08
В Генпрокуратурі пояснили закриття справи проти Кузьміна
Фото: Ренат Кузьмін (УНІАН)

Справа була закрита через недостатність доказів

Генеральна прокуратура України пояснила причини закриття кримінального провадження проти нардепа від "Опозиційної платформи - За життя" Рената Кузьміна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як повідомили в Генпрокуратурі, провадження, відкрите проти колишнього заступника генпрокурора часів президентства Віктора Януковича Кузьміна у липні 2014 року, було закрите через недостатність доказів.

"У зв’язку з невстановленням достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді і тим, що можливості їх отримати вичерпані", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура України закрила кримінальну справу щодо народного депутата Рената Кузьміна. Міністерство внутрішніх справ 2 вересня отримало від ГПУ постанову про закриття провадження проти Кузьміна. Також Кузьміна було знято з розшуку.

До цього РБК-Україна писало, що колишнього першого заступника генерального прокурора Віктора Пшонки, народного депутата Рената Кузьміна більше немає в базі осіб, які переховуються від органів влади, Міністерства внутрішніх справ України. 5 вересня його імені в розшукових обліках МВС не було зазначено

Рябошапка звільнив свого першого заступника Проти Саакашвілі немає ніяких звинувачень, - Рябошапка
Новини України Ренат КузьминГПУдело
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся