Генпрокуратура закрила справу проти Писарука і Бахматюка, яку раніше відкрив Касько

Офіс Генерального прокурора виконав рішення Печерського районного суду міста Києва та скасував постанову першого заступника генерального прокурора про скасування постанови про закриття кримінального провадження, пов'язаного з VAB банком. Рішення оскарженню не підлягає.

Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедиктова на своїй сторінці в Facebook.

"25 червня Офіс Генерального прокурора виконав рішення суду, оскільки рішення, постанови і ухвали суду підлягають виконанню всіма суб'єктами на всій території України. Стаття 129-1 Конституції України зазначає, що судове рішення є обов'язковим для виконання", - пише Венедиктова.

Рішення прокуратури прокоментував і бізнесмен Олег Бахматюк, який заявив, що Генеральна прокуратура нарешті поставила крапку у так званій "справі Писарука і Бахматюка".

"Було виконано законне рішення Печерського районного суду Києва, який визнав незаконною постанову колишнього заступника генпрокурора Касько, який з порушенням вимог КПК і порушенням процесуальних строків відновив давно розслідувана кількома правоохоронними органами та закрите рішеннями судів справу. Те, що відновлення надуманої справи було невипадковим, було зрозуміло і професійним експертам, і економічного співтовариства, як в Україні, так і за кордоном. Фактично це був результат змови екс-голови Офісу Президента Андрія Богдана, екс-генпрокурора Руслана Рябошапки і директора НАБУ Артема Ситника, у кожного з яких були свої мотиви знищити мою компанію", - заявив він.

Бізнесмен вважає, що "Генеральна прокуратура зробила великий крок в справі відновлення справедливості у відношенні компанії, в якій працюють десятки тисяч людей", і яка виробляє національний продукт і сплачує значні кошти в бюджет.

"Рішення про закриття цієї справи дає можливість мені, як акціонеру, вести конструктивний діалог з Фондом гарантування вкладів. Наступний крок має зробити Спеціалізована антикорупційна прокуратура, яка зобов'язана скасувати всі процесуальні дії, які були зроблені на підставі сфабрикованої справи, адже справу закрито, і такі слідчі дії є незаконними. САП зобов'язана виконати законне рішення суду і зупинити терор компанії, яка через це зазнала збитків", - додав Бахматюк.

Нагадаємо, справу проти Писарука і Бахматюка було відкрито через нібито нецільове використання коштів рефінансування, наданих НБУ VAB банку в період банківської кризи 2014 року. Висновки експертиз Фонду гарантування вкладів і заяви НБУ підтверджують, що всі кошти рефінансування були витрачені за прямим призначенням - їх отримали вкладники банку.

Крім того, Бахматюк сам запропонував державі повернути до бюджету 8 млрд боргів, однак відповіді на свою пропозицію від НБУ так і не отримав.