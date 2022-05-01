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Геноцид, табори і захоплення територій. Росія стала автором нової ідеології - рашизму, - Подоляк

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Київ, Неділя 01 травня 2022 10:57
Геноцид, табори і захоплення територій. Росія стала автором нової ідеології - рашизму, - Подоляк Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що РФ офіційно є автором нової реакційної та людиноненависницької ідеології - рашизму. Яка різниться від нацизму тим, що російська нація повністю підтримує варварські вбивства та руйнування в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Подоляка.

"Росія настільки "впевнена" у своїй правоті, що всередині країни і на тимчасово окупованих територіях остервеніло, істерично, за допомогою натовпів поліцейських затримує учасників навіть одиночних пікетів, на яких люди тримають в руках або порожні плакати, або з написом "Немає війні", - написав він.

При цьому, як зазначив Подоляк, РФ використовує сльозогінний газ, бронетранспортери, автоматичну стрілянину зі стрілецької зброї у центрі міст півдня України, щоб захиститись від масових проукраїнських мітингів протесту.

"(Росія - ред.) відключила свою країну від будь-яких альтернативних джерел комунікації, зокрема соціальних мереж. Зараз спішно намагається відключити зв'язок та інтернет на Півдні України, щоб скрізь спробувати поставити товсту та крикливу z-пропаганду", - зауважує він.

Своє чергою він звернув увагу, Росія панічно перефарбовує по всій своїй території жовто-блакитні кольори.

"Правильно, ні жовтий, ні синій сучасної коричневої Росії не підходять", - підкреслив Подоляк.

Радник керівника Офісу президента зазначив, що на окупованих територіях ключовою ідеєю стало відновлення пам'ятників Леніну.

"Виявилося, що цей раритет є єдиним z-символом нового "російського світу". Ну, крім обов'язкового "крадії унітазу". До речі, російський воїн із унітазом - пам'ятники нової Росії", - пише Подоляк.

Він також звернув увагу на те, що всі світові зірки підтримали Україну, заявивши, "на боці Росії немає нікого. Взагалі. Ізгої тому що".

"Росії тепер офіційно є автором нової реакційної та людиноненависницької ідеології - рашизму. За всієї схожості з нацизмом - геноцид за ознакою іншого громадянства, фільтраційні табори, масові навмисні вбивства мирних громадян, виправдання вбивств і захоплення чужої території власною "обраністю" - рашизм відрізняється усвідомленим масовою згодою нації (російського суспільства) на максимально варварські вбивства...Росія добровільно і в короткі терміни ізолювала себе від світу і вбила всі свої пропагандистські фішки десятиліття - російська культура, "російський світ", російська весна, День Перемоги, російський спорт, російська пропаганда та інше. Все це мертве відтепер", - резюмував Подоляк.

Нагадаємо, нещодавно радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що суттю так званого "русского мира" є масові вбивства крилатими ракетами.

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