RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Геннадий Выходцев о Фокстроте и Foxtrot, или как ритейлер разделил название с подразделением аэроразведки ВСУ

 

Название "Foxtrot" недавно официально утвердили как подразделение аэромобильного батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины с аналогичной маркировкой.

История того, как в ВСУ появилось подразделение "Foxtrot", начинается с создания с полномасштабным вторжением РФ в Украину условной #ротыФокстрота с почти 200 сотрудниками компании, обменявшими свой рабочий бейдж на шеврон ВСУ. Тогда во вновь созданном корпоративном штабе «Помощь нашим» менеджеры компании поставили в приоритет поддержку техникой воюющих в #ротаФокстрота. Среди подопечных компании был и директор львовского магазина Фокстрот, младший сержант Олег Маркович с позывным Foxtrot.

Олег был успешным менеджером, 11 лет работал в сети Фокстрот, а его львовский магазин по адресу ул. Зеленая 147 лидировал во всех возможных корпоративных рейтингах.

В феврале 2022 года Олег встал на защиту Украины в ряды родной с 2014 года 80 ОДШБ ВСУ. В своем подразделении Олег-Фокстрот организовал отдельное подразделение аэроразведки, за что получил звание главный сержант разведывательного взвода аэромобильного батальона. С июня первого года войны Олег защищал Украину на трассе Бахмут – Лисичанск, был одним из первых, кто с собратьями деоккупировал Харьковщину. А за освобождение Изюма Олег Маркович получил орден "За мужество III степени" от Президента Украины.

Сотрудники и компания активно усиливали подразделение своего коллеги – объявляли сборы на автомобиль, приобщались к покупке квадрокоптеров, высылали к праздникам вкусности. В рамках корпоративной программы по поддержке сил обороны и сотрудников, служащих в рядах ВСУ "Помощь нашим", компания передала планшеты.защитникам из подразделения "Foxtrot".

Олег Маркович погиб 26 апреля 2023 года, выполняя боевое задание на Бахмутском направлении. Но его дело на самых горячих участках фронта продолжает подразделение аэроразведки Foxtrot, названное в честь Олега. Теперь название "Foxtrot" официально носит подразделение аэромобильного батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Ритейлер Фокстрот имеет дальнейшие планы поддержки одноименного подразделения, основанного легендарным сотрудником Олегом Марковичем.

"Большая честь помогать Вооруженным силам Украины, усиливая защитников в выполнении их боевых задач для достижения высокой миссии – защиты независимости Украины, – прокомментировал новость председатель Совета учредителей Группі компаний "ФОКСТРОТ" Геннадии Выходцев. – Не меньшая честь – разделить имя Foxtrot с защитниками, стать их собратьями, что обязывает еще более тщательно укреплять их боевой дух, предоставляя технику для Победы".

Напомним, сеть Фокстрота с начала полномасштабной войны поддерживает страну на передовой и в тылу. За 1,5 года ритейлер предоставил Силам обороны и пострадавшим украинцам помощь на сумму более 16 млн. грн. В июне компания присоединилась к инициативе фандрейзинговой платформы UNITED24, направив 1 миллион гривен на преодоление последствий взрыва Каховской ГЭС.

Соучредителями бренда Фокстрот являются Геннадий Выходцев и Валерий Маковецкий, которые в феврале 2022 года инициировали создание корпоративного штаба Фокстрота "Помощь нашим".

Читайте РБК-Украина в Google News