Генконсульство України в Мілані відновлює прийом громадян

З 25 травня Генеральне консульство України в Мілані відновлює прийом громадян. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook консульства.

У дипустанові зазначили, що, згідно з вимогами італійської влади, відвідувачі мають перебувати у приміщеннях консульства у масках та, за можливості, у рукавичках. Також громадяни мають дотримуватися безпечної дистанції не менше 1 метра як в приміщенні консульства, так і зовні. У приміщенні консульства може максимально перебувати не більше однієї людини/сім'ї на кожному з 5 місць прийому.

"У разі недотримання зазначених вимог консульство залишає за собою право відмовити у наданні консульських послуг, у перебуванні заявника у приміщенні консульства та може припинити прийом до відновлення необхідного противірусного режиму", - йдеться у повідомленні.

До зняття обмежувальних заходів, пов’язаних з пандемією, прийом громадян буде здійснюватись виключно за попереднім записом на сайті www.consmilano.com.ua, а запис на оформлення "білого паспорта" та видачу готового закордонного паспорта за електронною адресою: gc_itm@mfa.gov.ua.

Нагадаємо, 25 лютого українське генконсульство у Мілані припинило прийом громадян та видачу документів, згідно з розпорядженням президента Ломбардії Аттіліо Фонтани і міністра охорони здоров'я Італії Роберто Сперанци про запровадження превентивних заходів у зв'язку зі спалахом коронавіруса COVID-19.