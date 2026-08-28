Генетическая онкосклонность: могут ли ДНК-тесты предусмотреть риск рака

Генетические тесты могут выявить склонность к онкологии, но это не значит, что человек обязательно заболеет. Риск зависит от того, насколько нарушена работа генов, отвечающих за защиту клеток и исправление ошибок в ДНК.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал генетик Дмитрий Микитенко.
Главное:
По словам Микитенко, в большинстве случаев онкология возникает из-за спонтанной мутации, которая нарушает работу клетки и приводит к ее неконтролируемому росту.
Приблизительно 10-30% опухолей могут быть связаны с семейными наследуемыми формами в зависимости от локализации.
"Унаследованные семейные формы не являются сами по себе опухолями, но создают условия, при которых эта система устранения ошибок плохо работает", - пояснил генетик.
Микитенко объяснил, что значение имеет эффективность системы защиты клеток. Если она не работает вообще, заболевание может проявиться слишком рано. Если нарушение менее выражено, мутации могут скапливаться значительно дольше.
"Если эффективность средняя, сбои могут возникнуть в возрасте 30-40 лет. Если система с небольшими нарушениями - то где-то в 60-70 лет", - отметил он.
В то же время, генетическая предрасположенность сама по себе не означает стопроцентного развития рака.
В качестве примера генетик привел BRCA - один из компонентов системы исправления ошибок в ДНК. Его часто связывают с раком молочной железы и яичников у женщин и раком простаты у мужчин.
В то же время, существуют гены, которые не привязаны к конкретному органу. В частности, TP53 должен помогать запускать гибель клетки, если она уже имеет мутацию. Если этот механизм нарушен, клетка может продолжать делиться, а опухоль может возникнуть в разных органах.
Именно поэтому, по словам Микитенко, в одной семье рак может возникать у разных людей и иметь разную локализацию. Такую ситуацию называют семейным раковым синдромом.
По словам генетика, если человек знает об онкологической склонности и планирует ребенка, современные репродуктивные технологии позволяют проверить эмбрионы.
"Можем проверить эмбрионы и выбрать, какой не будет иметь этой склонности", - рассказал Микитенко.
Читайте также о том, что генетик рассказал, какой продукт ускоряет старение вдвое.
Ранее мы писали о том, что генетик поделился, какие привычки сокращают жизнь.