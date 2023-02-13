RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Генерация сегодня полностью обеспечивает потребление электроэнергии, - Минэнерго

Фото: отключения света 13 февраля не планируется (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В понедельник, 13 февраля, генерация электроэнергии в Украине продолжает обеспечивать ее потребление. Отключения возможны только в некоторых регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго .

"Продолжаем увеличивать мощности генерации, завершаем аварийные ремонты после массированных обстрелов", - сказал министр энергетики Герман Галущенко.

По его словам, сегодня в первый рабочий день недели, несмотря на существенное увеличение объемов потребления, энергосистема Украины продолжает обеспечивать потребности потребителей в электроэнергии. Объемы ее производства соответствуют объемам потребления.

В связи с этим стабилизационные отключения света могут применяться только в нескольких регионах, где вследствие существенного повреждения распределительных сетей возникли проблемы с доставкой электроэнергии всем потребителям, сообщили в пресс-службе.

Напомним, НБУ подготовил два сценария последствий ракетных обстрелов для инфраструктуры Украины. И базовый сценарий и пессимистический предполагают дефицит электроэнергии еще длительное время.

Читайте РБК-Украина в Google News
відключеня світлаМинэнерго