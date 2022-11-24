"Генераторы надежды". В Европе начали кампанию в поддержку энергетической инфраструктуры Украины

В Европе запустили массовую кампанию "Генераторы надежды" по отправке в Украину устройств, которые могут помочь в периоды отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президентки Европейского парламента Роберты Мецолы, сделанное 23 ноября.

Инициативу создал ЕП совместно с сетью Eurocities, включающей более 200 европейских городов.

"Сегодня мы вместе начинаем кампанию "Генераторы надежды". Она запускается в сложное время, когда около 10 млн человек в Украине не обладают электроэнергией в результате российских атак на гражданскую и критическую инфраструктуру", - сказала Мецола.

Президент ЕП добавила, что ранее в рамках Механизма гражданской защиты ЕС Украине уже было передано тысячи тонн грузов, в том числе 500 генераторов. Однако, как подчеркнула чиновник, "украинцы нуждаются в тысячах".