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Генераторы, аккумуляторы и обогреватели. Германия анонсировала новую помощь для Украины

Фото: Германия анонсировала новую помощь для Украины (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Федеральное правительство Германия готовит новую помощь для Украины после масштабных повреждений критической инфраструктуры в результате российских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

По данным Федерального министерства иностранных дел, Агентство технической помощи (THW) готовится доставить в Украину 100 электрогенераторов в течение двух недель. 135 таких устройств уже были ввезены в страну с начала войны. В общей сложности THW закупил для Украины генераторы на сумму более 13 млн евро.

По данным МВД, в скором времени Украине будет передано 15 дополнительных масляных обогревателей, а также 20 мобильных аккумуляторных блоков и 38 жилищно-санитарных контейнеров.

Министерство помощи развитию также сообщило, что дополнительные 12 миллионов евро из его бюджета поступят на энергообеспечение украинских городов и общин.

Напомним, недавно Украина получила 80 генераторов от USAID.

Кроме того, Норвегия передаст Украине артиллерийскую установку и зимнюю военную одежду.

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