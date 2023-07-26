Генералу Сырскому 58 лет. Что нужно знать о знаменитом украинском полководце

Сегодня, 26 июля, Командующему Сухопутными войсками ВСУ Александру Сырскому исполняется 58 лет. Его называют наиболее успешным генералом современности и лицом украинского контрнаступления. За плечами Сырского оборона Киева и освобождение Харьковщины. Сейчас он руководит операцией на Востоке из самых "горячих" точек фронта.

От советского училища до сотрудничества с НАТО

Александр Станиславович Сырский родился в селе Новинки Владимирской области бывшего СССР 26 июля 1965 года.

Первое военное образование получил в советском Московском общевойсковом командном училище. Позднее с отличием окончил Академию Вооруженных Сил Украины (оперативно-тактический уровень) и Национальный университет обороны (оперативно-стратегический уровень).

Александр Сырский прошел все ступени военной карьеры командующего – от командира взвода до замначальника Генштаба ВСУ и до Командующего Сухопутных войск ВСУ – фактически "второго военачальника после главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного", как писало о нем The Guardian.

начинал службу в 1986 командиром мотострелкового взвода;

с 1993 командовал мотострелковым батальоном 6-й дивизии Нацгвардии в Чугуеве, затем был командиром полка этой дивизии;

в начале 2000-х Сырский командовал 72-й механизированной дивизией в городе Белая Церковь;

2009 – получил звание генерал-майора;

2013 – занимал должность заместителя начальника Главного командного центра ВСУ. Отвечал за сотрудничество с НАТО, участвовал в переговорах относительно реформирования украинской армии по стандартам Альянса;

2016 – возглавил Объединенный оперативный штаб ВСУ, получил звание генерал-лейтенанта;

2017 – стал командующим АТО, которую позднее сменила ООС;

2019 – назначен командующим Объединенных сил на территории проведения военной операции на востоке Украины;

с 5 августа 2019 – Командующий Сухопутных войск ВСУ;

2020 – получил звание генерал-полковника.

Фото: Сырский командовал парадом к юбилейному Дню Независимости в 2021 году (facebook.com/UkrainianLandForces)

Главными приоритетами на должности Командующего Сухопутными войсками Александр Сырский называл наращивание боевого потенциала, приведение штатных структур в соответствие стандартам НАТО, перевооружение боевых подразделений на новейшие высокотехнологичные образцы, совершенствование военной подготовки служащих.

Под его началом в Сухопутных войсках была внедрена новая система управления, аналогичная G-структуре и S-структуре в странах НАТО, которая значительно облегчает взаимодействие подразделений при выполнении боевых заданий.

На фронте с первых дней войны

С началом военного конфликта на востоке Украины в 2014 году Александр Сырский возглавил штаб АТО.

Был одним из командиров во время боев под Дебальцево, в Углегорске, селах Редкодуб и Логвиного.

Он координировал отвод украинских войск из окружения в Дебальцево. Сформированная Сырским группа "Барс" прикрывала выход ВСУ из города в феврале 2015. Под его командованием на тот момент находилось около 4,5 тыс военных, им противостояли почти 20 тыс. российских оккупантов.

За бои на Дебальцевском плацдарме Сырского наградили орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени.

Главные успехи Сухопутных войск под командованием Сырского

В интервью к годовщине полномасштабной военной агрессии России Александр Сырский рассказал, что узнал о вторжении в 04:05 24 февраля от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Фото: Главком ВСУ Валерий Залужный и Командующий Сухопутных войск Александр Сырский (t.me/osirskiy)

С первых дней генерал возглавил оборону Киева. По его словам, защитить столицу удалось благодаря тщательному планированию.

"Под Киевом была построена классическая оборона, которая была совмещена с действиями мобильных подразделений, которые проводят активную оборону и контратакуют", – пояснил Сырский детали операции.

За успешную оборону Киева был награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени, а 5 апреля 2022 удостоен звания Герой Украины.

Александр Сырский спланировал также харьковскую и лиманскую контрнаступательные операции осенью 2022. Враг не ожидал действий ВСУ на том направлении, готовясь к обороне на Херсонщине, поэтому освобождение территорий Харьковский области оказалось молниеносным.

"Планировали операцию на юге, а нам была поставлена задача на собственное усмотрение спланировать отвлекающие действия. Когда начали происходить события на юге, противник перебросил туда часть сил и средств. Я подумал, почему бы не попробовать спланировать наступательную операцию именно на этом направлении", – рассказал Командующий.

Основной упор был сделан на быстрое продвижение вперед. Только в первый день ВСУ продвинулись на 18 км, удалось захватить большое количество российской техники. Были предусмотрены специальные подразделения, которые занимали территории. В ходе Харьковской операции освободили такие крупные города, как Изюм, Балаклея, Купянск, на затем уже в Донецкой области были освобождены Лиман, Святогорск.

Сейчас Сырский командует оперативно-стратегической группировкой войск ВСУ "Хортица" и одной из самых сложных операций – на Бахмутском направлении. В интервью ВВС генерал отметил, что продвижение идет не так быстро, как хотелось бы, но в то же время он назвал возвращение Бахмута "делом чести".

"Мы потеряли многих наших братьев, наших военнослужащих, когда защищали Бахмут, поэтому мы просто обязаны вернуть его", – заявил он.

При этом Сырский говорит, что возвращение города будет иметь не только символическое значение, поскольку Бахмут также имеет стратегическое значение как ворота в другие ключевые города региона.

Он считает, что Украина все же владеет одним явным преимуществом над врагом – это "единство нашего военного руководства и доверие наших солдат друг другу".

Фото: президент Владимир Зеленский вручил звание Героя Украины Александру Сырскому в 2022 году за оборону столицы (t.me/osirskiy)

По словам генерала, у Украины нет другого варианта в этой войне, кроме победы, но успехи на поле боя имеют очень высокую цену.

"Войн такого масштаба ни в Европе, ни в мире не было со времен Второй мировой войны. И мы понимаем, что эта война – это выживание нашего народа и нашего государства, поэтому у нас нет другого варианта, кроме победы", – отметил Сырский.

"Военный до мозга костей": интересные факты о генерале

Александр Сырский регулярно ездит на передовую и посещает самые "горячие" участки зоны боевых действий, чтобы на месте проанализировать тактику боя, определить проблемные вопросы и поддержать бойцов.

Журналисты, которые брали у Сырского интервью на фронте рассказывали, что генерал использует специальный командирский автомобиль для посещения своих войск и наблюдения за битвой. Сверху на нем установлен мощный пулемет, а внутри большой экран отображает несколько прямых видеотрансляций поля боя с сотнями дронов.

The Guardian и ВВС писали, что Сырский пользуется огромным уважением в армии. Свой авторитет он заработал целеустремленностью, решительностью и хитростью. Ближайшие помощники Командующего описывают его как "военного до мозга костей".

Говорят, что он встает в 5:20 утра, час занимается физическими упражнениями перед рабочим днем и мало интересуется материальными благами.

Сам генерал рассказывает, что очень мало спит. "Я сплю четыре с половиной часа в сутки, – говорит он. А до полномасштабной войны? Может быть, пять часов, пять с половиной в воскресенье".

Фото: Командующий Сухопутных войск регулярно посещает самые горячие точки фронта (t.me/osirskiy)

Известно, что Сырский фотографирует закаты во время визитов на передовую и делится снимками с коллегами. Находит время для чтения исторической военной литературы и древнегреческих философов.

Генерал женат и имеет двух сыновей.