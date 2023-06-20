General Electric прекратила обслуживание газовых турбин на территории России, - "Коммерсантъ"
Американская General Electric с 19 июня прекратила обслуживание газовых турбин на территории России после введения расширенных санкций США. Ремонты и замена компонентов наиболее критичны для самых мощных турбин, включая единственную машину H-класса на Казанской ТЭЦ-3.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ".
По данным источников издания, компания закрыла доступ к системе мониторинга работы турбин с территории России. GE остановила работу после вступления в силу расширенных санкций США, которые запрещают американским организациям предоставлять инжиниринговые услуги любым лицам на территории России.
Прекращение сотрудничества в рамках заключенных сервисных контрактов, по мнению источников издания, закроет и поставку оригинальных запчастей для турбин GE и Alstom (входит в GE с 2015 года).
Общая мощность газовых турбин GE в энергосистеме России составляет около 5 ГВт, а общая мощность энергоблоков на таких турбинах достигает 8 ГВт. Остановка сервисного обслуживания, включая ремонты, инспекции и замену запчастей, наиболее критична для самых мощных моделей H- и F-класса. Например, на энергоблоках Сургутской ГРЭС-2 и Шатурской ГРЭС ("Юнипро") стоят турбины 9FA, на Среднеуральской ГРЭС ("ЭЛ5-Энерго", бывшая "Энел Россия") - турбина 9FB.
Американская турбина H-класса представлена на территории России в единственном экземпляре на энергоблоке Казанской ТЭЦ-3 мощностью 405 МВт (ТГК-16, входит в ТАИФ). Новая газотурбинная установка (ГТУ) на машине 9HA0.1 станции запущена в 2017 году. На тот момент турбина была второй в мире в линейке H-класса. Первую такую турбину GE установила во Франции.
Турбина 9H относится к классу наиболее современных и сложных газовых турбин последнего поколения, говорит независимый аналитик Юрий Мельников. У российских производителей ГТУ нет планов осваивать эту планку - она для них недоступна. Казанская энергосистема может быть обеспечена электроэнергией из соседних регионов, считает он.
General Electric приостановила свою деятельность в России после того, как Москва вторглась в Украину, за исключением предоставления необходимого медицинского оборудования и поддержки существующих энергетических услуг.
Напомним, в апреле Кремль захватил две западные энергетические компании на территории России, передав две компании, принадлежащие финской государственной коммунальной компании Fortum Oyj и немецкой коммунальной компании Uniper SE, под временное государственное управление.
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