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General Electric прекратила обслуживание газовых турбин на территории России, - "Коммерсантъ"

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Россия, Вторник 20 июня 2023 11:55
General Electric прекратила обслуживание газовых турбин на территории России, - "Коммерсантъ" Фото: General Electric прекратил ремонт турбин на территории России (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Американская General Electric с 19 июня прекратила обслуживание газовых турбин на территории России после введения расширенных санкций США. Ремонты и замена компонентов наиболее критичны для самых мощных турбин, включая единственную машину H-класса на Казанской ТЭЦ-3.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ".

По данным источников издания, компания закрыла доступ к системе мониторинга работы турбин с территории России. GE остановила работу после вступления в силу расширенных санкций США, которые запрещают американским организациям предоставлять инжиниринговые услуги любым лицам на территории России.

Прекращение сотрудничества в рамках заключенных сервисных контрактов, по мнению источников издания, закроет и поставку оригинальных запчастей для турбин GE и Alstom (входит в GE с 2015 года).

Общая мощность газовых турбин GE в энергосистеме России составляет около 5 ГВт, а общая мощность энергоблоков на таких турбинах достигает 8 ГВт. Остановка сервисного обслуживания, включая ремонты, инспекции и замену запчастей, наиболее критична для самых мощных моделей H- и F-класса. Например, на энергоблоках Сургутской ГРЭС-2 и Шатурской ГРЭС ("Юнипро") стоят турбины 9FA, на Среднеуральской ГРЭС ("ЭЛ5-Энерго", бывшая "Энел Россия") - турбина 9FB.

Американская турбина H-класса представлена на территории России в единственном экземпляре на энергоблоке Казанской ТЭЦ-3 мощностью 405 МВт (ТГК-16, входит в ТАИФ). Новая газотурбинная установка (ГТУ) на машине 9HA0.1 станции запущена в 2017 году. На тот момент турбина была второй в мире в линейке H-класса. Первую такую турбину GE установила во Франции.

Турбина 9H относится к классу наиболее современных и сложных газовых турбин последнего поколения, говорит независимый аналитик Юрий Мельников. У российских производителей ГТУ нет планов осваивать эту планку - она для них недоступна. Казанская энергосистема может быть обеспечена электроэнергией из соседних регионов, считает он.

General Electric приостановила свою деятельность в России после того, как Москва вторглась в Украину, за исключением предоставления необходимого медицинского оборудования и поддержки существующих энергетических услуг.

Напомним, в апреле Кремль захватил две западные энергетические компании на территории России, передав две компании, принадлежащие финской государственной коммунальной компании Fortum Oyj и немецкой коммунальной компании Uniper SE, под временное государственное управление.

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