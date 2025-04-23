"Генерал Черешня". На фронте появится новый FPV-дрон для уничтожения бронетехники РФ

Как рассказали в ведомстве, коптеры комплекса "Генерал Черешня" базируются на рамах разного типоразмера. При этом они имеют мощные электродвигатели.

А вот целевое снаряжение беспилотников боевыми частями зависит от варианта применения. В зависимости от размера рамы, дроны могут нести на себе взрывной заряд, рассчитанный на поражение бронированных транспортных средств врага, автомобилей, блиндажей.

"Комплекс "Генерал Черешня" может быть развернут и подготовлен к работе за считанные минуты. Это чрезвычайно важно для обеспечения безопасности экипажа", - рассказали в Минобороны.

Производство дронов в Украине

С начала полномасштабного вторжения Украина существенно увеличила производство беспилотников. Над их разработкой работают как государственные, так и частные компании.

Отечественные производители создают ударные, разведывательные и морские дроны, которые уже доказали свою эффективность в уничтожении российского флота. Ранее правительство сообщало, что Украина способна ежегодно производить более 3 миллионов дронов различных типов.

Как отметил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, украинские беспилотники способны поражать цели на расстоянии до 1800 километров.