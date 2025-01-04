Гендиректор Apple планирует выделить 1 млн долларов на инаугурацию Трампа

Источники издания отметили, что это решение подчеркивает длительные отношения между Трампом и Куком, которые включали многочисленные встречи во время первого срока президента и ужин в Мар-а-Лаго в прошлом месяце.

Пожертвование является частью более широкой тенденции, когда другие генеральные директора и компании также делают крупные взносы в поддержку инаугурации, надеясь на построение мостов с новой администрацией.

Кук заявил, что делает вклад в духе единства, подчеркивая важность этой американской традиции.

Известно, что Кук является активным участником политических процессов, всегда старается взаимодействовать с политиками обеих партий.

Более того, гендиректор Apple также неоднократно подчеркивал важность налаживания личных отношений с Трампом, разработав стратегию, по которой каждая встреча с президентом ограничивалась одной темой. Этот подход позволял эффективно взаимодействовать без потери фокуса на важных вопросах.