Гендерний баланс є запорукою здорової роботи будь-якої організації, - Гвоздій

Він розповів, що за червень-серпень 2021 року загальна чисельність адвокатів в Україні виросла майже на 1 тис. осіб і складає 61 802 особи, ще 16 143 записи у Єдиному реєстрі адвокатів України зупинені або припинені з передбачених законом підстав.

При цьому серед адвокатів 61,8% чоловіків і 38,2% жінок. НААУ працює над тим, щоб забезпечити баланс в цьому напрямі.

"Гендерний баланс є запорукою здорової роботи будь-якої організації, будь-якого суспільства. І це - важливий фокус нашої діяльності", - наголосив Валентин Гвоздій.

Він наголосив, що часто жінки бояться йти в адвокатуру, адже вважають, що це - чоловіча професія.

"Наша задача – розказати їм, що це не тільки кримінал і СІЗО, а це і прекрасні інші види правової допомоги і дуже високоприбуткові, цікаві справи, якими треба займатися в своїй кар’єрі", - зазначив заступник голови РАУ.

Також він закликав жінок активніше брати учать в роботі органів адвокатського самоврядування і пропонувати свої кандидатури на зайняття посад в цих органах.