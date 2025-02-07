Гендерный разрыв в оплате труда: почему женщины зарабатывают меньше

Гендерный разрыв в оплате труда в Украине остается важной социально-экономической проблемой. Согласно официальной статистике, этот разрыв составляет 18,6%, что несколько выше среднеевропейского показателя, но ниже по сравнению с другими странами мира.

В то же время эксперт отмечает, что данные, используемые для расчета этого показателя, не учитывают теневой сектор экономики, что может указывать на наличие еще более значительного разрыва.

В частности, гендерный разрыв не только отражает неравенство в оплате труда, но и имеет долгосрочные последствия для женщин, в частности при начислении пенсий, которые из-за низких зарплат могут быть значительно ниже по сравнению с мужскими.

Стратегии преодоления гендерного разрыва

Ситуация с гендерным разрывом стала объектом внимания как на национальном, так и на международном уровнях. В 2023 году в Украине была одобрена "Национальная стратегия преодоления гендерного разрыва в оплате труда" до 2030 года, которая ставит перед собой амбициозную цель - уменьшить разрыв с 18,6% до 13,6%.

Это часть усилий, направленных на приближение к европейским стандартам в сфере равных прав и возможностей для женщин на рынке труда.

Одним из важных аспектов этой стратегии является борьба с дискриминацией по полу, в частности из-за стереотипов, существующих у многих работодателей относительно "женских" и"мужских" профессий, а также ограничения доступа женщин к руководящим должностям.

Также были законодательные барьеры, которые существовали в Украине до 2017 года и значительно усложняли доступ женщин к определенным профессиям.

"Так, приказ Министерства здравоохранения №256 содержал список запрещенных профессий для женщин, что сужало перечень тех профессий, где женщины могли бы занимать руководящие должности. Хотя этот приказ отменен, нужно определенное время, чтобы женщины смогли интегрироваться в ранее закрытые сферы и занять лидерские

позиции", - отмечает эксперт.

Роль стереотипов и социальных факторов

Гендерный разрыв в оплате труда часто является следствием существующих стереотипов, которые в частности, многие работодатели все еще считают, что женщины не способны занимать должности считают, что женщины не способны занимать руководящие должности в определенных секторах экономики. Такие взгляды создают неравные условия для карьерного роста и развития женщин в профессиональной сфере.

Кроме этого, традиционное распределение ролей в семье также влияет на возможности женщин работать на равных с мужчинами. Уход за детьми и ведение домашних дел часто остаются на женщинах, что ограничивает их профессиональное развитие и карьерные возможности.

"Решение проблемы требует комплексного подхода: это и борьба со стереотипами, и создание равных условий для профессионального развития женщин, и формирование мотивации к занятию руководящих должностей", - отмечает эксперт.

Создание равных условий для профессионального развития, модернизация социальных гарантий для женщин, а также поощрение к занятию руководящих должностей может значительно способствовать уменьшению гендерного разрыва.