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Генасамблея ООН розгляне ситуацію на окупованих територіях України

Автор: Анна Полисученко

Генасамблея ООН розгляне ситуацію на окупованих територіях України. Це повідомила Еміне Джапарова, Перший заступник глави МЗС України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Еміне Джапарову.

"Щойно більшістю голосів (за - 71, проти - 12, утрималися - 45) Генеральна Асамблея ООН схвалила рішення про збереження важливого для України пункту «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України» і включення його в проект порядку денного 76-ї сесії Генасамблеї", - заявила пані Джапарова.

Також вона подякувала всім країнам, які підтримали Україну та міжнародний правопорядок під час голосування.

"Ситуація на тимчасово окупованих територіях України залишається в полі зору ГА ООН. Дії Росії, які підривають авторитет Генасамблеї, заслуговують тільки на загальний осуд", - додала Еміне Джапарова.

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