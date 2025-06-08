Гелевая АКБ для авто: какой в ней смысл и когда она нужна

Какие бывают АКБ

Начать надо с того, что все автомобильные аккумуляторы являются стартерными, то есть предназначены чтобы крутить стартер при запуске машины. Это серьезная задача, и все характеристики автомобильных АКБ именно ей и подчинены.

В природе кроме стартерных есть другие типы батарей по назначению (тяговые, буферные, кемперные), и для автомобилей они не очень подходят.

По принципу работы и стартерные АКБ, и большинство тяговых и кемперных - свинцово-кислотные, поскольку имеют свинец в полюсных пластинах и кислоту в роли электролита.

Фамильная болезнь таких батарей - деградация (сульфатация) пластин из-за длительного пребывания в разряженном состоянии. И вообще, обычные свинцово-кислотные аккумуляторы плохо переносят глубокую разрядку. И это одна из причин, побудившая конструкторов создать гелевые АКБ.

Фото: гелевая АКБ для авто - как лучше выбрать (Getty Images)

Гель вместо электролита вместо геля

Гелевый аккумулятор - это тип батареи, в которой электролит не находится в жидком состоянии, а имеет густую, гелеобразную структуру. Эта субстанция, известная как тиксотропный гель, состоит из обычного раствора серной кислоты, однако загущенного с помощью силикагеля - нейтрального адсорбента, созданного на основе кремниевых кислот.

Сразу отметим, что настоящая гелевая батарея стоит в 2 - 3 раза дороже обычной электролитной. Но технологическая особенность придает GEL-аккумулятору весомые преимущества.

Чем GEL-батарея лучше

Главное преимущество гелевых аккумуляторов - устойчивость к глубоким разрядам. Гелевые батареи способны отдавать большую часть накопленной энергии (более 30-50 %) без ущерба для ресурса. При том что классические АКБ с жидким электролитом могут пережить лишь 5-6 глубоких разрядов за всю жизнь.

Да и живут наши типовые батареи недолго: в оптимальных условиях их количество циклов заряд-разряд не превышает 400-500. Гелевые же аккумуляторы более выносливы - их ресурс достигает 1200 циклов.

Кроме этого, гелевые АКБ меньше подвергаются естественному старению, и длительность их эксплуатации легко достигает 10-12 лет - против 4-7 обычных электролитных.

Но есть у гелевых аккумуляторов один большой минус: они не могут быть стартерными.

Покупать ли гелевую АКБ для авто?

Нет, не следует этого делать. Если речь идет об использовании гелевого аккумулятора в качестве стартерного для автомобиля, то это сомнительный выбор.

Настоящие GEL-батареи не способны выдавать высокий ток, необходимый для запуска двигателя. Основное предназначение гелевых аккумуляторов - работа в буферном или тяговом режиме, а не стартерном.

Но в кругах автомобилистов гелевой АКБ часто называют электролитные модели AGM-типа (Absorbent Glass Mat). Эти батареи имеют схожие характеристики с гелевыми, однако они на 20 % дешевле и отлично работают в стартерном режиме.

Почему аккумулятор AGM - не гелевый

AGM-аккумуляторы содержат жидкий электролит, который однако не плавает свободно между пластинами, а удерживается в волоконной матрице. Это повышает устойчивость таких батарей к глубоким разрядам, хотя они и уступают в этом параметре гелевым аккумуляторам.

AGM-батареи используются в автомобилях, оснащенных многочисленными электронными и электрическими системами. В частности, они должны быть под капотом машин с функцией "Старт-Стоп", которая периодически выключает двигатель, заставляя аккумулятор по несколько минут обеспечивать электропитание всех систем.

Фото: аккумулятор для авто (bosch.com)

Вывод

Аккумуляторные батареи типа AGM и гелевые по некоторым характеристикам превосходят классические модели с жидким электролитом.

В частности, они предпочтительнее при использовании в бытовых условиях - в автодаче, на яхте, или, например, для резервного питания квартиры через инвертор 12/220 вольт.

Впрочем, если рассматривать их как стартерный аккумулятор для авто без энергоемких систем, таких как предпусковой подогрев и "Старт-Стоп", то переплачивать за технологию AGM или GEL нет смысла. Хотя их наличие не станет помехой для работы авто.