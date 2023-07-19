RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ГД ООН и "Метинвест" открыли в Запорожье центр психологической и юридической помощи

Фото: ГД ООН и "Метинвест" открыли в Запорожье центр психологической и юридической помощи (пресс-служба компании)
Автор: Сергей Новиков

В Запорожье начал работу первый коммьюнити-центр "Оплич ХАБ" - безопасное инклюзивное пространство, где посетителям предлагают индивидуальные психологические консультации, групповую арттерапию для взрослых и детей, йогу, лекции и мастер-классы, а также юридические консультации. Все услуги центра бесплатны и конфиденциальны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Метинвеста".

Эта инициатива является продолжением проекта Mental Help ГД ООН в Украине, направленного на предоставление бесплатной психологической помощи украинцам в военное время. Открытие центра организовали гуманитарная инициатива группы "Метинвест" "Спасаем жизнь" и Глобальный договор (ГД) ООН в Украине при содействии Запорожского областного совета и других партнеров.

"Метинвест" помог обустроить и меблировать помещения для организации центра, а также привлек психологов и персонал. В будущем планируется открытие таких центров и в других городах, где работают предприятия Метинвеста.

"На семнадцатый месяц войны каждый из нас находится в состоянии психологического истощения. Мы научились держать это истощение в себе, но это негативно влияет на наше ментальное здоровье. Есть большое количество женщин, которые должны стать опорой для своих детей, для своих любимых, которые вернутся с войны. Их ментальное здоровье в приоритете. Многие дети из-за стресса могут иметь определенные психологические травмы, даже если они не видны невооруженным глазом", - сообщила директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом группы Татьяна Петрук.

В хабе работают специалисты в сфере психологии, арттерапии и йоги, которые прошли обучение от международных экспертов по Israel Trauma Coalition, UCLA и University of Denver.

"Нет физического здоровья без ментального, а ментального - без физического. В течение очень длительного времени запорожцы и вынужденные переселенцы находятся в постоянном стрессе. Многие пытаются держать все эмоции в себе, но это только вредит", - добавила председатель Запорожского областного совета Елена. Жук.

Все, кто хочет получить помощь "Оплич ХАБ", могут обращаться по адресу: ул. Добролюбова, 7, Запорожье. Записаться для участия в активностях центра можно по телефону +380 66 853 78 98 или посетив центр.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
МетинвестЗапорожье