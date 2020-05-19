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ДБР заблокувало приватизацію "Миколаївської електропостачальної компанії"

Новини » Суспільство     19.05.2020 - 14:55
ДБР заблокувало приватизацію "Миколаївської електропостачальної компанії"
Фото: Державне бюро розслідувань (РБК-Україна)

Приватизація могла призвести до розтраті понад 30 млн гривень

Державне бюро розслідувань заблокував приватизацію державної компанії "Миколаївська електропостачальна компанія", що могло призвести до розтрати майна на понад 30 мільйонів гривень. 100% прав компанії на продаж з порушенням процедури і без погодження наглядової ради намагалися виставити посадові особи "Миколаївобленерго".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГБР.

Наголошується, що торги повинні були відбутися 8 травня. При цьому початкова ціна лота становила 20 мільйонів гривень при реальній вартості корпоративних прав компанії близько 50 мільйонів гривень.

"У свою чергу члени наглядової ради підприємства (посадові особи Фонду держмайна) на момент оголошення аукціону не вжили заходів щодо усунення вказаного порушення законодавства. Таким чином, у разі проведення аукціону, нанесений збиток підприємству з часткою держави міг становити близько 30 млн гривень", - зазначили в ГБР.

Після направлення відповідних листів з боку ДБР аукціон 6 травня був скасований.

Раніше РБК-Україна писало, що правоохоронці запобігли висновок ділянок землі на 800 мільйонів гривень з комунальної власності Київської міської громади.

Також повідомлялося, що колишній заступник міністра з надзвичайних ситуацій постане перед судом за розтрату 23,7 мільйона гривень. Мова йде про схеми з нерухомістю.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України МиколаївприватизациярастратаДБР
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