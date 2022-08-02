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ДБР взялося за львівських податківців з орбіти Медведчука-Козака

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Вівторок 02 серпня 2022 15:13
ДБР взялося за львівських податківців з орбіти Медведчука-Козака Фото: ДБР взялося за львівських податківців з орбіти Медведчука-Козака (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Державне бюро розслідувань взялося за львівських податківців з орбіти Медведчука-Козака. Серед них може бути заступник начальника Львівської обласної Державної податкової служби Ігор Лазорко, якого підозрюють у причетності до роботи конвертаційних центрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітика ГО "Інститут моніторинг ринку інфраструктури" Валерія Щербину.

За словами експерта, Лазорко з орбіти Віктора Медведчука та Тараса Козака.

"Діяльність Медведчука та Козака, у теперішній час досліджується у межах кримінального провадження на предмет державної зради. З цього приводу питання перебування Ігоря Лазорка на керівних посадах в обласній податковій неодноразово піднімалося громадськими активістами", - зазначає він.

Як відомо, на даний час в межах кримінального провадження № 62022140010000119 від 25.03.2022 за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 209 КК України працівниками Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові здійснюється документування фактів протиправних дій посадових осіб контролюючих органів Львівської області, які всупереч інтересам держави, забезпечували фінансово-господарську діяльність комерційних структур фактичними власниками і кінцевими бенефіціарами яких є близькі родичі (рідні брати) підсанкційних Віктора Медведчука та Тараса Козака.

Експерт також звернув увагу, що раніше начальник Львівської ОВА Максим Козицький звинуватив податкову в необгрунтованому відшкодуванні ПДВ деяким підприємствам. Серед цих підприємств була компанія його батька Зіновія Козицького.

"Зокрема, мова йде про ТзОВ "ЕНЕРГОІНВЕСТ" (бенефіціарний власник Козицький Зіновій) - кількість працюючих в період подачі заявки на відшкодування - 2 особи, оплата до бюджету - 12 тис. гривень, відшкодовано на розрахунковий рахунок - 12,31 млн гривень", - додає аналітик.

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Віктор Медведчук ДБР
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