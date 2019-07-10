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ДБР "зливає" державні таємниці в Москву, - адвокат

Новини » Політика    10.07.2019 - 12:58
ДБР "зливає" державні таємниці в Москву, - адвокат
Фото: ДБР (РБК-Україна)

Адвокат прокоментував ситуацію навколо держтаємниць

Державне бюро розслідувань (ДБР) "зливає" державні таємниці в Москву. Про це заявив адвокат, керуючий партнер Адвокатського об'єднання "Головань і партнери" Ігор Головань, передає РБК-Україна з посиланням на його блог.

"Хай як не роздмухує щоки пан директор Державного бюро Роман Труба, розмірковуючи на камери про таємницю слідства та інші таємниці, достатньо підписатися на телеграм-канал "відомого юриста Андрія Портнова" аби пересвідчитися, що для цього багаторічного друга керівника президентського офісу у ДБР нема ніяких таємниць", - написав адвокат.

Він зазначив, що багаторічний друг керівника президентського офісу отримує і публікує копії не йому надісланих листів раніше, ніж їх отримують адресати, повідомляє про повістки, обшуки та тимчасові доступи у провадженнях за його заявами і не тільки.

"Ще й хвалиться, що публікує лише дещицю відомої йому інформації (за його власними словами – 5-10 відсотків). Останнім часом відомий юрист публікує документи та інформацію ДБР не так нахабно. Посилається на "слухи" і "данные из правоохранительных кругов", - пише юрист.

З урахуванням сказаного вище, вважає адвокат, деякі провадження ДБР, наприклад, про українських моряків і кораблі, про ситуаційну кімнату, виглядають як спецоперації з організації каналів доступу до державних секретів України.

"Чиновники ДБР з використанням можливостей центрального органу виконавчої влади збирають відомості про обставини переходу українських кораблів, про обговорення і рішення, що відбувалися у ситуаційній кімнаті", - написав він.

 

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