ДБР розшукує винних у побитті ув'язнених у Кропивницькому СІЗО

Слідчі Державного бюро розслідувань перевіряють інформацію про те, що у Кропивницькому СІЗО систематично знущалися і били двох затриманих. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

За попередньою інформацією, невстановлені працівники слідчого ізолятора у формі без розпізнавальних знаків і масках неодноразово завдавали кільком ув'язненим тілесні ушкодження.

"Під час медичного огляду ув'язнених лікарі виявили численні гематоми тулуба і ніг. Побиття здійснювалися для того, щоб ув'язнені визнали свою провину в скоєнні злочинів, а саме розбій та незаконне викрадення людини", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, через побиття працівники СІЗО намагалися встановити місцезнаходження коштів, які затримані нібито отримали злочинним шляхом.

Нагадаємо, прокуратура Кіровоградської області відкрила справу за фактом нанесення тілесних ушкоджень правоохоронцями підозрюваним у Кропивницькому слідчому ізоляторі.

Як повідомляло РБК-Україна, до суду направили обвинувальний акт стосовно трьох оперуповноважених відділу кримінальної поліції Краматорська за катування під час допиту. Правоохоронці силою намагалися вибити зізнання у злочині.