ДБР викрила масштабну діяльність контрабандистів із санкційного списку РНБО

Так, цього року влітку поновили протиправну діяльність, через перерозподіл контрабандних потоків, особи стосовно яких у 2021 році РНБО застосувало санкції.

За інформацією правоохоронців, фігуранти для здійснення контрабанди залучили нових юридичних осіб, що не увійшли до санкційних списків.

Працівники ДБР провели низку обшуків за місцем проживання "контрабандистів" та їх спільників, які "діяли" на території Одеської, Київської областей та міста Києва.

Зокрема, правоохоронці знайшли докази причетності до схеми посадових осіб Державної митної служби та осіб щодо яких накладено санкції.

Силовики вилучили під час обшуків чорнові записи, мобільні телефони, планшети, флеш-носії інформації.

Окрім цього ДБР ініціюватиме проведення спільно з іноземними правоохоронними органами низки заходів щодо встановлення активів зазначених осіб за кордоном.