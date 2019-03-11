ДБР розслідує зловживання чиновниками Бердянської колонії

Слідчі ДБР проводять досудове розслідування щодо можливих зловживань з боку посадових осіб Бердянської виправної колонії №77

Государственное бюро расследований (ГБР) расследует возможные факты злоупотреблений должностными лицами Бердянской исправительной колонии №77. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следователи ГБР проводят досудебное расследование по заявлениям представителей ОО "Альянс украинского единства" относительно возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц Бердянской исправительной колонии №77.

26 февраля 2019 года следователи ГБР начали досудебное расследование по признакам уголовных преступлений, предусмотренных статьями 127 ч. 2 (пытки, совершенные группой лиц), 365 ч. 2 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа), 364 ч. 2 (злоупотребление властью или служебным положением), 189 ч. 2 (вымогательство, совершенное повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или служебным лицом с использованием своего служебного положения) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время следователями ГБР проверяются сообщения заявителей в отношении конкретных лиц, которые содержатся в пенитенциарном учреждении.

Напомним, в Одесской области в двух учреждениях несвободы - в следственном изоляторе и в колонии - в один день произошли два самоубийства. Сейчас прокуратура Одесской области и одесская местная прокуратура расследуют эти случаи.