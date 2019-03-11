ДБР розслідує зловживання чиновниками Бердянської колонії

Фото: Бердянська колонія (twitter.com/Berdjansk)

Слідчі ДБР проводять досудове розслідування щодо можливих зловживань з боку посадових осіб Бердянської виправної колонії №77

Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує можливі факти зловживань посадовими особами Бердянської виправної колонії №77. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на прес-службу ДБР.

Слідчі ДБР проводять досудове розслідування за заявами представників ГО "Альянс української єдності" щодо можливих зловживань з боку посадових осіб Бердянської виправної колонії №77.

26 лютого 2019 року слідчі ДБР почали досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених статтями 127 год. 2 (катування, вчинені групою осіб), 365 ч. 2 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу), 364 ч. 2 (зловживання владою або службовим становищем), 189 ч. 2 (вимагання, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням свого службового становища) Кримінального кодексу України.

В даний час слідчими ДБР перевіряються повідомлення заявників щодо конкретних осіб, які утримуються в пенітенціарній установі.

Слідчі теруправління ДБР, розташованого у м. Мелітополі, перевірять усі факти можливих зловживань посадовцями Бердянської виправної колонії №77 та просять осіб, постраждалих від таких дій, надавати до теруправління інформацію щодо можливих скоєних злочинів.

Нагадаємо, в Одеській області у двох установах несвободи - у слідчому ізоляторі та у колонії - в один день сталося два самогубства. Зараз прокуратура Одеської області і одеська місцева прокуратура розслідує ці випадки.