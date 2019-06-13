Поліцію Мелітополя запідозрили в незаконному тиску на бізнес

Слідчі теруправління ДБР, розташованого у Мелітополі (Запорізька область), розслідують кримінальне провадження стосовно правоохоронців, які розробили схему системного тиску на комерційні підприємства. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДБР.

Як зазначається, поліцейські звертались до суду з клопотаннями про проведення обшуків у підприємців. В ході обшуків правоохоронці вилучали матеріальні цінності на значні суми коштів, та привласнювали їх через підконтрольні підприємства.

"Слідчими ДБР проводиться досудове розслідування за фактом зловживання працівниками поліції владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України). На сьогодні виявлено, що тільки під час одного обшуку було незаконно вилучено та згодом реалізовано на користь сторонніх осіб майно підприємства на суму більше ніж на 300 тисю грн. Загалом, за даними слідства, правоохоронцями проведено 24 подібних обшуків", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ході масштабної спецоперації, проведеної прокуратурою міста Києва спільно зі слідчим управлінням ГУ НП в м. Києві затримано 12 учасників злочинної групи, у тому числі діючих та колишніх правоохоронців, які причетні до масового виробництва та збуту наркотичних речовин, а також до вербування українських громадян для виготовлення та збуту наркотиків на території Російської Федерації.