ДБР розслідує розтрату коштів детективами НАБУ, - адвокат

НАБУ незаконно замовило наукове дослідження за формулою "Роттердам+", яке обійшлося в 180 тис. грн, таким чином дії детективів кваліфікуються як розтрата. Про це на своїй написала адвокат захисту Одинець Ірина.

"Не так давно НАБУ замовило у наукових співробітників Інституту економіки та економічного прогнозування НАН України дослідження, яке повинне було обґрунтувати збитки держави від введення формули "Роттердам+". Дослідження це ніхто не бачив, але академік Геєць, очолює інститут, в одному з інтерв'ю заявляв, що збитків вони не знайшли.

Але цікаво не тільки це. НАБУ заплатило 180 тисяч грн. За дослідження, хоча права на це не мало - проведення наукових робіт ще й на платній основі жодним нормативним актом не передбачено", - пояснила адвокат.

За її словами, в липні в ДБР надійшла заява про злочин, скоєний детективами НАБУ і повинно було початися слідство. За ст 191 КК україни - розтрата держмайна. При цьому вона підозрює, що компенсацію витрат на це дослідження детективи перекладуть на підозрюваних.

"6 вересня 2019 ДБР порушила справу проти НАБУ за ст. 191 КК україни - розтрата державного майна. Я не сумніваюся, що в кінці кінців рахунок за проведення наукової роботи буде перенаправлено підозрюваним, тільки питання як? Мають підозрювані право оплачувати наукові роботи, замовлені правоохоронцями? - Відповідь очевидна - ні. Тобто, абсолютно ясно, що 180 тис. повернуті в державний бюджет не будуть. За півтора місяці ДБР могла б як мінімум допитати працівників НАБУ, які оплатили і погодили розтрату бюджету, а також детективів, які написали постанову про проведення такої наукової роботи", - підкреслила вона.

Раніше стало відомо, що у розпорядженні прокурорів є ряд експертиз, які підтверджують економічну обґрунтованість формули "Роттердам+", однак прокурори САП відмовляються надавати ці експертизи суду.

Так, в САП є експертиза Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, згідно з якою дія формули Роттердам+ не завдала збитків державі. Про це під час судового засідання по справі заявив прокурор Віталій Пономаренко.

Як заявила адвокат, це є прямим порушенням статті 9 КПК, яка зобов'язує повно і неупереджено дослідити обставини провадження і виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного або обвинуваченого.