ДБР розслідує розтрату НАБУ бюджетних коштів у справі "Роттердам+", - Вовк

Державне бюро розслідувань відкрило справу за фактом розтрати детективами НАБУ 180 тис. грн бюджетних коштів на звіт Інституту економіки та прогнозування НАН України, який в 2018 році нібито повинен був перевірити економічну обґрунтованість формули "Роттердам+".

Про це повідомив екс-глава Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НРКЕКП) Дмитро Вовк на своїй сторінці в Facebook.

"НАБУ безповоротно витратило 180 тис. грн бюджетних коштів. Витрачені кошти ніколи не будуть повернуті державі... За даним фактом слідчими ДБР вже проводиться досудове розслідування", - повідомив Вовк.

Посилаючись на дані ProZorro і норми кримінально-процесуального комплексу, Вовк зазначив, що замовлений детективами звіт НАН України не міг бути прирівняний до експертизи, а відповідно витрачені на нього кошти навіть теоретично ніяк не могли бути компенсовані в якості процесуальних витрат.

"Така забаганка НАБУ коштувала державному бюджету 180 тис. Грн., Що підтверджується відомостями з ProZorro. Але найцікавіше в тому, що особи, які складали звіт за замовленням НАБУ, не є експертами", - вказав Вовк.

Він підкреслив, що висновки цього звіту Інституту економіки та прогнозування НАН України не підтвердило жодне експертна установа, в тому числі фінальна комплексна експертиза СБУ, після чого прокуратура закрила справу.

Раніше Вовк повідомляв, що витрати бюджету на роботу 15 детективів і 7 прокурорів, які були залучені в розслідування, склали щонайменше 96 млн грн.

Нагадаємо, 28 серпня САП оголосила про закриття справи "Роттердам+" через відсутність достовірних і вичерпних доказів нанесення збитку.

Справа була закрита після того, як 11 серпня фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила нанесення збитків від дії формули "Роттердам+".

До цього також жодна державна експертиза, проведена з ініціативи НАБУ і сторони захисту, не підтвердила нанесення збитків.

Термін досудового розслідування у справі "Роттердам+" закінчився 8 серпня.

НАБУ і САП не змогли направити справу в суд і зупинили розслідування на невизначений термін.

Формула "Роттердам+" діяла для розрахунку вартості вугілля при встановленні прогнозної оптової ціни електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 років, і була скасована з 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії.