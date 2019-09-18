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ДБР розслідує майже 25 тис. кримінальних проваджень

Новини » Політика    18.09.2019 - 02:57
ДБР розслідує майже 25 тис. кримінальних проваджень
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

З початку роботи ДБР майже 2 тис. проваджень скеровано до суду

Державне бюро розслідувань (ДБР) наразі проводить розслідування у 24 335 кримінальних провадженнях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника директора ДБР Ольги Варченко.

Вона нагадала, що як правоохоронний орган ДБР запрацювало 27 листопада 2018 року. Всього наразі функціонує сім територіальних управлінь.

"Станом на зараз в органі працює 690 працівників, 499 із них - слідчі. ДБР розслідує 24335 кримінальних проваджень. 854 підозри вже оголосили. 1929 проваджень скеровано до суду. Маємо 411 обвинувальних вироків", - повідомила Варченко.

Вона також додала, що за 8 місяців ДБР розслідувало близько 3 тис. проваджень щодо злочинів у сфері службової діяльності та корупції: у 165 з них повідомлено про підозру, 149 - скеровано до суду, 6 обвинувальних вироків.

Серед гучних кейсів, які розслідує ДБР:

  • заволодіння коштами державного підприємства у розмірі 15 млн грн під час утилізації небезпечних відходів буріння;
  • шахрайство з вимагання 570 тисяч доларів за посаду в "Укроборонпромі";
  • розтрата 22 млн грн бюджетних коштів через службову недбалість ексголови Державної служби України у справах ветеранів війни;
  • закупівля неякісного майна для армії, що нанесло шкоду державі на суму понад 100 млн гривень.

ДБР розслідує майже 25 тис. кримінальних проваджень

Раніше повідомлялося, що ДБР розслідує причетність кількох правоохоронців до продажу телефонних розмов.

РБК-Україна писало, що ДБР найближчим часом завершить розслідування вбивства 5-річного Кирила Тлявова в Переяслав-Хмельницькому.

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