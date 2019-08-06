ДБР перевірить можливий незаконний виїзд Порошенко за кордон

Державне бюро розслідувань розслідує можливі факти організації незаконного переправлення через державний кордон України колишнього президента України Петра Порошенка. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

ДБР розслідує організацію колишнім президентом незаконного переправлення через державний кордон України з використанням завідомо підроблених документів.

"Крім того, буде з’ясовано можливе внесення службовими особами державних митних і прикордонних органів до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей з метою забезпечення перетину кордону", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що досудове розслідування розпочато за ознаками кримінальних правопорушень передбачених: частиною 1 статті 366 КК України (службове підроблення); частиною 1 статті 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України); частиною 4 статті 358 КК України (використання завідомо підробленого документа).

Нагадаємо, в минулому році журналісти проекту "Схеми" провели розслідування і з'ясували, що Порошенко з 1 по 8 січня 2018 року провів різдвяну відпустку на Мальдівах. Він літав на приватному літаку разом з 7 пасажирами. Журналісти припускали, що зазначені особи не проходили паспортний контроль і подорожували під іншими іменами. За підрахунками "Схем", президент витратив на відпустку щонайменше 500 тисяч доларів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Держбюро розслідувань викликали п'ятого президента Петра Порошенка на допит 17 липня, однак він не прийшов.

Після другого виклику на допит, 24 липня Порошенко прибув в Державне бюро розслідувань. Візит став несподіваним для співробітників ДБР, які чекали його 25 липня.

Зазначимо, ДБР зараз розслідує 11 кримінальних проваджень, у яких фігурує ім'я п'ятого президента України Петра Порошенка. Зокрема, бюро відкрило справу за фактом можливого вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади в Україні.