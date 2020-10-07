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ДБР перевірить документацію "Мотор Січі" через катастрофу АН-26

Київ, Середа 07 жовтня 2020 18:17
ДБР перевірить документацію "Мотор Січі" через катастрофу АН-26
Фото: "Мотор Січ" (wikimedia.org / Freeman88)
Автор: РБК-Україна

Державне бюро розслідувань подало в Печерський районний суд Києва 9 клопотань про тимчасовий доступ до оригіналів документів АТ "Мотор Січ", ДП "Івченко-Прогрес", ДП "Антонов" та інших державних структур з обслуговування, модернізації і експлуатації літака АН-26.

Про це йдеться у звіті ДБР.

Слідчі мають намір з'ясувати справжні причини та встановити винних у загибелі 24 військових і курсантів Харківського університету Повітряних сил в результаті катастрофи АН-26 25 вересня, біля аеродрому Чугуєва.

Наголошується, що вивчення документації "Мотор Січі" слідчими органами може пролити світло на справжні мотиви трагедії. Саме це підприємство було відповідальне за планове технічне обслуговування двигунів літака та видачу висновків про їх справність Міністерству оборони України.

На думку експертів, у світлі майбутнього вивчення слідчими ДБР документації "Мотор-Січі" під підозру може потрапити колишній генеральний директор В'ячеслав Богуслаєв.

Зокрема, на включення його персони в список підозрюваних наполягає народний депутат України Олександр Дубинський. Народний депутат відправив відповідне звернення на адресу керівництва країни і силових відомств.

За його відомостями, "Мотор Січчю" досі фактично керує В'ячеслав Богуслаєв, хоча формально він продав свою частку китайським інвесторам ще у 2017 році.

"Тридцять років без ремонту! Це і є причина катастрофи. А тепер про те, чому "Мотор Січ" дала такий висновок, а Міністерство оборони прийняло це висновок. Тому, що ми маємо ситуацію недбалості і абсолютно байдужого ставлення до того, що відбувається в армії. Чиновникам Міноборони плювати, що буде з солдатами. А "Мотор Січ" знаходиться в руках Богуслаєва - незмінний директор "Мотор Січ", який його далі "доїть", продавши ще у 2017 році контрольний пакет акцій цього заводу китайським інвесторам", - заявив народний депутат.

Він зазначив також, що Богуслаєв взяв з китайських інвесторів майже мільярд доларів за акції компанії, а згодом заблокував перехід власності новим акціонерам.

Нагадаємо, 7 жовтня віце-прем'єр-міністр і голова державної комісії з розслідування причин і обставин катастрофи Ан-26 в Харківській області Олег Уруський заявив, що у літака відмовив один із блоків системи управління двигуна.

"Встановлена технічна причина позаштатної роботи лівого двигуна і спрацьовування датчика падіння тиску за "ВКМ" (вимірювач крутного моменту). Це сталося в результаті відмови в роботі одного з блоків системи управління двигуна", - зазначив віце-прем'єр.

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