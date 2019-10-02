ДБР перевірить дії співробітників КОРД у спецоперації під Києвом

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) почали розслідування обставини застосування зброї працівниками підрозділу Нацполіції "КОРД" під час спецоперації в Київській області. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Повідомляється, що в селі Хотянівка під Києвом працівники підрозділу КОРД застосували вогнепальну зброю при затриманні правопорушника, який вистрілив у бік працівника поліції. В результаті отриманих вогнепальних поранень чоловік помер на місці.

"Процесуальне керівництво здійснює прокуратура Київської області. Кваліфікація: умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України)", - повідомили в ДБР.

Нагадаємо, що під Києвом поліцейські ліквідували іноземця, який відкрив вогонь по правоохоронцям. Зловмисник, який перебував у розшуку за стрілянину, обстріляв правоохоронців другий раз, при затриманні. Чоловік поранив двох спецназівців, їх доставили в лікарню для надання необхідної допомоги.

РБК-Україна повідомляло, що в ніч на 23 вересня в Оболонському районі Києва чоловік стріляв у поліцейських. Повідомляється, що чоловік відкрив стрілянину під час перевірки документів.