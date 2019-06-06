Під ДБР пройшла акція з вимогою справедливого розслідування справи Крутчака

Журналіст Василь Крутчак влаштував акцію протесту під будівлею Державного бюро розслідувань (ДБР) з вимогою справедливого розслідування підпалу його автомобіля 22 лютого. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facеbook.

Журналіст розповів, що після підпалу автомобіля його ніхто не викликав у якості потерпілого і він не мав уявлення про те, як проходить розслідування.

"І тільки сьогодні після того, як я провів акцію під стінами ДБР, до нас вийшла слідчий Олександра Ігнат, і за дивним збігом обставин вона хотіла якраз сьогодні запросити мене на допит як потерпілого", - написав Крутчак.

Крім того, журналіст наголосив, що за словами Ігнат, в матеріалах справи відсутнє відео з камер спостереження, на яких видно момент підпалу автомобіля.

Нагадаємо, автомобіль Крутчака спалили 22 лютого. За словами Крутчака, 23 січня прокурор Опанасенко погрожував побити і спалити машину, якщо журналіст не припинить писати в соціальних мережах про прокурора та його родичів.

Про підпал дізналися в посольстві США в Україні, а заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент взяв під контроль справу про підпал автомобіля.