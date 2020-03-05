ДБР підозрює харківських правоохоронців у зникненні 10 тис. доларів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Наразі досудове розслідування розпочато за фактом перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу

Державне Бюро Розслідувань підозрює співробітників Основ’янського відділу поліції Головного управління Нацполіції у Харківській області у зникненні 10 тисяч доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

За попередньою інформацією, мешканка Харкова звернулася до поліції із заявою про зникнення із її квартири 26 тисяч доларів США. Пізніше з’ясувалося, що гроші забрав батько заявниці. За словами чоловіка, після того як його викликали до відділу поліції, усю суму він віддав поліцейським. Його ж доньці правоохоронці повернули лише 16 тисяч доларів США, замість 26 тисяч.

Наразі досудове розслідування розпочато за фактом перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, у Донецькій області чиновників Держпродспоживслужби затримали на хабарі. Правоохоронці задокументували факт вимагання та отримання чиновниками 24,8 тис. гривень хабаря. Кошти призначалися за безперешкодне надання сертифіката без проведення обстежень пшениці. Зазначену суму вилучили.

Як повідомляло РБК-Україна, у Києві затримали працівника Управління патрульної поліції і його спільника за вимагання 150 тис. доларів. Співробітник правоохоронних органів погрожував приватному підприємцю.