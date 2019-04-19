ДБР передали матеріали щодо хабарів Ситнику

Фото: Артем Ситник (РБК-Україна)

ДБР перевірить дані про хабарі Ситнику від Крючкова

Державному бюро розслідувань (ДБР) передали матеріали для перевірки заяви колишнього голови правління "Енергомережі" Дмитра Крючкова про хабар директору НАБУ Артему Ситнику. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, Національне антикорупційне бюро провело огляд флешки з копіями показань Крючкова, яку передало "Радіо Свобода", і встановило, що його свідчення містять відомості про можливі порушення директора НАБУ Артема Ситника і керівника САП Назара Холодницького. Витяг з протоколу огляду НАБУ направило Держбюро розслідувань.

У свідченнях Крючков зазначає, що справу проти нього НАБУ відкрило нібито "по команді Порошенка". При цьому бюро "втратило" факти того, що Фонд держмайна письмово погоджує укладення всіх договорів, і звинуватило Крючкова у "змові з директорами ЗТМК (Фірташ) і Дніпроспецсталі (Коломойський і Суркіс)".

Крючков також зазначив, що у НАБУ "вибіркове правосуддя", а одним із таких його представників нібито є Артем Ситник.

"Він отримав від нас в 2016 році 500 тис. доларів готівкою, це зафіксовано і підтверджено СБУ. ГПУ веде справу на Ситника, але її засекретили... В тому числі цим і подібними фактами вони тримають Ситника "на короткому", - а той виконує все, що вони скажуть", - пояснив Крючков.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що ДБР розслідує одержання хабара Ситником від Крючкова. 17 квітня Солом'янський суд Києва заарештував Крючкова з альтернативою внесення застави в 7 млн гривень. Він підозрюється в організації схеми щодо виведення коштів, які мали піти на погашення боргів "'Запоріжжяобленерго'', і нанесенні збитків державі в 346 млн гривень.

Раніше соратника чинного президента Петра Порошенка Ігоря Кононенка і бізнесменів Григорія та Ігоря Суркісів викликали на допит в Національне антикорупційне бюро через схеми виведення коштів з обленерго. До цього журналісти оприлюднили дані про розслідування масштабної афери в сфері енергетики з участю Крючкова і вищеназваних фігурантів.