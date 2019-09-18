ДБР відкрило справу про збір інформації в інтересах Портнова, - адвокат Порошенка

Державне бюро розслідувань (ДБР) прийняло заяву адвоката п’ятого президента України Петра Порошенка про порушення слідчими ДБР українського законодавства і дії в інтересах заступника голови АП часів Віктора Януковича Андрію Портнову. Про це повідомив адвокат Порошенка Ігор Головань під час брифінгу.

"Мене повідомили буквально вчора, що ГПУ ще 10 вересня направила сюди кримінальне провадження за моєю заявою, що стосується незаконного збору інформації про особу, інформації, що складає комерційну і банківську таємницю", - розповів він.

"Ми бачимо, що слідчі ДБР, замість того, щоб діяти відповідно до закону, в інтересах держави, обслуговують певні Telegram-канали, збирають інформацію про компанії, про рахунки Петра Порошенка, і все це передається на Telegram-канали. За цими фактами було зареєстроване кримінальне провадження", - зазначив він.