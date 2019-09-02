ДБР відмовилося відкрити справу проти Портнова, - Чорновол

Державне бюро розслідувань (ДБР) відмовилося відкрити справу проти екс-заступника глави адміністрації президента Андрія Портнова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення екс-нардепа Тетяни Чорновол у Facebook.

"Державне бюро розслідувань засвідчило, що тепер працює на Портнова. Керівник ДБР Роман Труба відмовився внести до ЄРДР мої заяви про злочини Портнова. Хоча відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається (ч. 4 ст. 214 КПК України)", - написала вона.

Чорновол додала, що раніше Труба "гарантував, що порушить кримінальні справи і перевірить викладені факти" щодо Портнова.

Фото: facebook.com/tchornovol

"Також нагадаю, що під час особистої зустрічі Труба виправдовувався, що ДБР порушило цілий букет політичнозамовних кримінальних справ по заявах самого Портнова, тому що не могло відмовити згідно КПК. Саме цим Труба пояснив порушення, наприклад, такої антидержавної кримінальної справи, де називається “злочином” ...контрнаступ ЗСУ на Донбасі 2014 року, в результаті якого було звільнено 70 відсотків території Донбасу. На цій зустрічі я повідомила Трубу, що готую заяви про злочини Портнова. Він мені гарантував, що порушить кримінальні справи і перевірить викладені факти. Мої заяви стосувалися "узурпації влади" Портновим та його зловживання на державній посаді в інтересах комерційної структури", - йдеться у повідомленні.

Чорновол також зазначила, що отримала відмову від ДБР двічі.

"Однак, як виявилось, Труба настільки переляканий та залежний від Портнова, що я отримала дві відмови", - додала вона.