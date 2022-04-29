RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ДБР зупинило постачання в Росію підприємством олігарха Дерипаски компонентів для ракет

Фото: ДБР зупинило постачання в Росію компонентів для ракет (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Державне бюро розслідувань зупинило постачання в Росію компонентів для ракетобудування. Підприємство, яке цим займалося, належить підсанкційному російському олігарху Олегу Дерипасці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.

Детективи ДБР встановили, що Глухівський кар’єр кварцитів, що належить офшорній компанії російського олігарха, здійснював незаконний видобуток високочистого кварциту, кремнію та інших мінералів у Баницькому родовищі Сумської області.

Продукція незаконно вивозилася до Росії. Український кремній міг використовуватися агресором під час виготовлення російського тактичного ракетного комплексу.

ДБР разом з Офісом генпрокурора вжили заходів щодо арешту корпоративних прав товариства Олега Дерипаски, земельних ділянок родовищ, іншого майна (тягачів, транспортних засобів) та підготовали відповідне клопотання.

Наразі майно передано в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами.

Нагадаємо, Британія збирається ввести нові санкції проти оборонних компаній та олігархів з Росії.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяДБР