ДБР зупинило постачання в Росію підприємством олігарха Дерипаски компонентів для ракет

Державне бюро розслідувань зупинило постачання в Росію компонентів для ракетобудування. Підприємство, яке цим займалося, належить підсанкційному російському олігарху Олегу Дерипасці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.
Детективи ДБР встановили, що Глухівський кар’єр кварцитів, що належить офшорній компанії російського олігарха, здійснював незаконний видобуток високочистого кварциту, кремнію та інших мінералів у Баницькому родовищі Сумської області.
Продукція незаконно вивозилася до Росії. Український кремній міг використовуватися агресором під час виготовлення російського тактичного ракетного комплексу.
ДБР разом з Офісом генпрокурора вжили заходів щодо арешту корпоративних прав товариства Олега Дерипаски, земельних ділянок родовищ, іншого майна (тягачів, транспортних засобів) та підготовали відповідне клопотання.
Наразі майно передано в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами.
Нагадаємо, Британія збирається ввести нові санкції проти оборонних компаній та олігархів з Росії.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.