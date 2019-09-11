ДБР зобов'язали розпочати розслідування щодо повідомлення Чорновол про Портнова

Шевченківський суд зобов’язав Державне бюро розслідувань (ДБР) внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію стосовно імовірного створення Андрієм Портновим злочинної організації з метою отримання неправомірної вигоди від комерційної структури ПАО "БТА Банк". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Європейської солідарності".

Відповідно до повідомлення про злочин дії екс-голови Адміністрації президента Віктора Януковича можуть містити ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 255 КК України.

Як відомо, ДБР тричі відмовляло у внесенні інформації за заявою Тетяни Чорновол до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо цього питання.

Згідно з рішенням суду, Державне бюро розслідування має розпочати розгляд цієї справи і протягом 24 годин передати заявнику копію витягу з реєстру.