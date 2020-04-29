ДБР почало розслідування нападу поліцейського на журналіста під Кабміном

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) почали досудове розслідування у зв'язку з можливим нападом поліцейським на журналіста "Громадського" Богдана Кутєпова на акції під Кабінетом міністрів. Про це повідомили в прес-службі ГБР.

Повідомляється, що за даним фактом відкрито справу за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалося насильством).

"За повідомленням у засобах масової інформації, 29 квітня 2020 близько 12:00 в Києві біля будівлі Кабінету міністрів України працівники поліції перевищили свої службові повноваження та завдали тілесні ушкодження журналісту "Громадського телебачення", - повідомили в ГБР.

У разі доведення провини, правоохоронцю загрожує позбавлення волі від 3 до 8 років.

Нагадаємо, інцидент стався під час акції протесту під будівлею Кабміну, коли журналіст проводив стрім з Маріїнського парку. Поліцейські зажадали залишити територію парку і погрожували зламати камеру представнику ЗМІ. В результаті сутички поліцейські зламали стабілізатор камери.

Раніше повідомлялося, що перевірку інциденту з участю правоохоронця і журналіста почали в поліції.