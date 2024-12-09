ГБО зимой: особенности использования машины с газом

Перевод бензинового авто на газовое горючее придает водителю определенные обязанности. И их большая часть приходится на зимний период. Что нужно делать водителю машины с ГБО, чтобы альтернативное горючее приносило максимальную пользу?
О некоторых особенностях зимней эксплуатации машины с газом читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы материалы Motorgas и "AutoBild Украина" .
Почему газовое оборудование требует особого внимания именно зимой? Ответ неожидан: потому что большинство "газовых" процессов на борту авто связано с температурой. Какая зимой во всех смыслах испытывает значительные колебания. Между тем, именно по команде температурного датчика автоматика переключает питание двигателя на газ, именно повышение температуры в редукторе помогает жидкому газу перейти в газообразное состояние, и именно с температурой связано сжижение газа для хранения его в баках на АЗС и в баллоне на борту машины.
Собственно, обслуживать газовое оборудование как-то по особому не следует, но некоторые меры технического порядка владельцу желательно принять.
Отметим, что лучше использовать фильтр с фильтрующим элементом из бумаги, из полиэстера или булпрена (губчатое вещество, вспененный полимер). Да, подобные элементы дорогие, но они надежно задерживают все загрязнения, в том числе и тот же конденсат.
Поскольку суть использования газового горючего – в стремлении сэкономить на заправке машины, стоит оставаться верной этой идее до конца. на газе объективно растет. Дело в том, что в зимнем автомобильном пропан-бутанная доля пропана увеличена с 50% до 80% – а у него значительно меньшая теплотворная способность, чем у бутана, поэтому двигателю требуется больше данной смеси.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, как выбрать багажник на крышу авто.