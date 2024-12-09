ГБО зимой: особенности использования машины с газом

Почему газовое оборудование требует особого внимания именно зимой? Ответ неожидан: потому что большинство "газовых" процессов на борту авто связано с температурой. Какая зимой во всех смыслах испытывает значительные колебания. Между тем, именно по команде температурного датчика автоматика переключает питание двигателя на газ, именно повышение температуры в редукторе помогает жидкому газу перейти в газообразное состояние, и именно с температурой связано сжижение газа для хранения его в баках на АЗС и в баллоне на борту машины.

Как обслуживать ГБО зимой

Собственно, обслуживать газовое оборудование как-то по особому не следует, но некоторые меры технического порядка владельцу желательно принять.

Утепление капота. Водителю выгодно, чтобы двигатель все время был горячим – тогда топливная система будет быстрее переходить на газ и экономия на горючем будет еще больше.

Уровень охлаждающей жидкости в двигателе. Когда антифриза маловато, газовый редуктор будет хуже подогреваться, а значит, и переходить на газ двигатель будет позже. В морозы из-за низкого уровня жидкости автоматика вообще не будет переключаться на газ. Наконец, нехватка антифриза провоцирует воздушные пробки в системе охлаждения, а они причиной проблем и с переключением на газ, и с охлаждением мотора, и с отоплением салона.

Нельзя заправлять баллон буквально "до полного". Собственно, это запрещено и летом, но в холода тем более. заезде машины с полным на 100% баллоном с мороза до теплого гаража, может сработать клапан аварийного Сброс давления. То есть мультиклапан выпустит под машину струю газа с неприятным запахом.

Посетив "на газовую" СТО, закажите проверку температуру переключения топливной системы из бензина на газ.

Заправляйтесь только на проверенных АЗС. В холода выше риск засорения газовой системы газовым конденсатом – так называют маслянистые фракции, содержащиеся в плохо очищенном газе. Фильтр паровой фракции в преддверии зимы должен быть свежим и качественным. Нюанс в том, что недорогие бумажные фильтрующие элементы задерживают не все маслянистые фракции.

Отметим, что лучше использовать фильтр с фильтрующим элементом из бумаги, из полиэстера или булпрена (губчатое вещество, вспененный полимер). Да, подобные элементы дорогие, но они надежно задерживают все загрязнения, в том числе и тот же конденсат.

Если коротко

Поскольку суть использования газового горючего – в стремлении сэкономить на заправке машины, стоит оставаться верной этой идее до конца. на газе объективно растет. Дело в том, что в зимнем автомобильном пропан-бутанная доля пропана увеличена с 50% до 80% – а у него значительно меньшая теплотворная способность, чем у бутана, поэтому двигателю требуется больше данной смеси.