"Газпром" вынужден сократить поставки в Европу: что стало причиной

Подконтрольный Кремлю энергетический монополист "Газпром" во вторник, 17 января поставит 32,6 млн кубометров газа в Европу через Украину, что почти на 8% ниже показателя за последние несколько дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Компания поставляла газ через Украину в объеме от 35,4 до 35,5 млн кубометров в последние 10 дней, экспортируя более 40 млн кубометров газа в день в конце прошлого года и в первые три дня 2023 года. Экспорт газа из России в Европу по трубопроводам резко упал до постсоветского минимума в 2022 году, поскольку крупнейший покупатель сократил импорт из-за вторжения РФ в Украину, а "Северный поток" поврежден взрывами.