"Газпром" вынужден сократить поставки в Европу: что стало причиной

Подконтрольный Кремлю энергетический монополист "Газпром" во вторник, 17 января поставит 32,6 млн кубометров газа в Европу через Украину, что почти на 8% ниже показателя за последние несколько дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Компания поставляла газ через Украину в объеме от 35,4 до 35,5 млн кубометров в последние 10 дней, экспортируя более 40 млн кубометров газа в день в конце прошлого года и в первые три дня 2023 года.
Экспорт газа из России в Европу по трубопроводам резко упал до постсоветского минимума в 2022 году, поскольку крупнейший покупатель сократил импорт из-за вторжения РФ в Украину, а "Северный поток" поврежден взрывами.
Напомним, транзит российского газа в Европу через Украину в начале 2023 года снизился примерно на 16% на фоне мягкой погоды в Европе, а также в связи с тем, что регион о благополучно снабжается газом из других источников.
Как сообщало РБК-Украина, планы российского президента Владимира Путина надавить на Европу за счет использования энергии в качестве оружия потерпели неудачу.
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