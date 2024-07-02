"Газпром" увеличил экспорт газа в Европу после обвала в 2022-2023 годах

Расчеты, основанные на данных европейской газотранспортной группы Entsog и ежедневных отчетах "Газпрома" о транзите газа через Украину, показали, что среднесуточный экспорт по трубопроводам выросли до 81,8 млн кубометров по сравнению с 66,8 млн кубометров в июне 2023 года.

Общий объем экспорта природного газа "Газпрома" в Европу в этом году составил около 15,5 млрд кубометров.

Когда-то Европа была основным экспортным рынком России, но теперь покупает гораздо меньше российского газа после вторжения Москвы в Украину.

Вместо этого "Газпром" увеличил продажи газа в Китай, что увеличило импорт трубопроводного газа из России до 22,7 млрд кубометров в прошлом году, что почти в 1,5 раза больше, чем 15,4 млрд кубометров, поставленных в 2022 году.

По данным "Газпрома" и расчетам Reuters, в 2022 году Россия поставила в Европу по разным маршрутам в общей сложности около 63,8 млрд кубометров газа. В прошлом году объем снизился еще на 55,6%, до 28,3 млрд кубометров.

На пике в 2018-2019 годах годовой поток газа в регион достигал от 175 до 180 млрд кубометров.