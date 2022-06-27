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"Газпром "відновив транспортування газу по "Турецькому потоку"

Фото: "Газпром" відновив транспортування газу по "Турецькому потоку" (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російський "Газпром" повідомив про відновлення роботи газопроводу "Турецький потік".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Газпром" в Telegram.

"Транспортування газу відновлено сьогодні о 20:00 МСК", - сказано в ньому.

Зазначається, що планові профілактичні роботи на газопроводі "Турецький потік", які були заплановані на 21-28 червня, завершені.

По газопроводу газ отримує Туреччина і ще ряд європейських країн, включаючи Угорщину.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Росія тимчасово зупиняла "Турецький потік".

Крім того, прокачування газу через "Північний потік-1" може повністю припинитися.

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ГазпромРосійська ФедераціяТурция