"Газпром" влаштував небезпечну ситуацію на українському газопроводі

В ГТС України зафіксували різкий ріст тиску на магістральному газопроводі "Уренгой-Помари-Ужгород" на ділянці держкордону РФ - Україна. Зміна тиску відбулась без попередження зі сторони ПАТ "Газпром".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГТС України .

Оператор ГТС України поінформував "Газпром", що несвоєчасна подача інформації про переключення і зміну режимів може призвести до позаштатних ситуацій на магістральному газопроводі, а також нагадав про необхідність узгодження дій, згідно з алгоритмом, визначеним чинною міжоператорською угодою.

Як зазначив гендиректор ОГТС України Сергій Макогон, такі непогоджені дії "Газпрому" викликають занепокоєння. Оператор ГТС України наполягає, що оператор російської ГТС, повинен надавати інформацію про причини такої поведінки в рамках стандартів угод між операторами.

"Несвоєчасне інформування Оператора несе потенційні ризики для штатної роботи української ГТС. Особливо небезпечним такий крок виглядає для Європи, після того, як "Газпром" знову зменшив транзит через "Північний потік-1" до 33 млн куб. м на добу", - звернув увагу Макогон.