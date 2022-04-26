"Газпром" повідомив про зупинку поставок газу для Болгарії

Болгарська газорозподільна компанія Bulgargaz отримала повідомлення від російського "Газпрому" про припинення поставок газу з 27 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Прайм .

Болгарська сторона повністю виконала свої зобов'язання за контрактом і здійснила всі платежі своєчасно.

Також вказується, що після аналізу, проведеного Державною компанією Bulgargaz і болгарським енергетичним холдингом, було встановлено, що запропонований Росією новий двоетапний порядок оплати не відповідає чинному контракту і створює значні ризики для Болгарії.

"Міністерство енергетики, Болгарський енергетичний холдинг," Булгаргаз "і" Булгартрансгаз "зробили кроки з пошуку альтернативних джерел постачання природного газу і врегулювання ситуації, - цитує заяву профільної влади місцеве видання"Стандарт". - В даний час ніяких обмежувальних заходів для споживачів в Болгарії не потрібно", - повідомили в Міністерстві енергетики Болгарії.