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"Газпром" скоротив транзит по території України ще на чверть

Новость на русском → Київ, П'ятниця 05 березня 2021 14:48
"Газпром" скоротив транзит по території України ще на чверть Фото: ГТС (прес-служба Нафтогазу)
Автор: Олександр Білоус

Транзит газу до Європи по території України у лютому 2021 року склав 2 906 млн куб. м. Це на 25% менше, ніж у січні.

Про це повідомляє прес-служба "Оператора ГТС України".

Як зазначили в прес-службі, на динаміку вплинула ринкова кон’юнктура в країнах ЄC: у зв’язку з підвищеним попитом та волатильністю цін трейдери розпочали активний відбір газу з підземних сховищ.

&quot;Газпром&quot; скоротив транзит по території України ще на чверть

Сумарно у січні-лютому 2021 р. обсяги транзиту становили 6 769 млн куб. м газу. З них у західному напрямку ОГТСУ протранзитував 6 111 млн куб. м газу: до Польщі - 684 млн куб. м, до Словаччини - 3 811 млн куб. м, до Угорщини - 1 617 млн куб. м.

У південному напрямку транзит склав 1 090 млн куб. м: у Румунію - 309 млн куб. м, у Молдову - 781 млн куб. м.

Як зазначили в прес-службі, наразі динаміка обсягів транзиту свідчить, що українська ГТС здебільшого виступає балансуючою потужністю у разі коливань попиту на газ в країнах ЄС чи технічних обмежень інших газогонів.

"Сьогодні ми бачимо, що наша ГТС виконує роль балансуючої потужності, коли повністю завантажені газопроводи "Ямал", "Турецький потік" та "Північний потік-1", - зауважив генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон.

Як повідомляло РБК-Україна, транзит російського газу по території України в Європу в січні 2021 року склав 3,86 млрд куб. м. Це на 32% менше у порівнянні з груднем.

НАК "Нафтогаз України" і російський "Газпром" 30 грудня 2019 року підписали новий контракт про транзит газу терміном на 5 років. Обсяги поставок газу для транзиту по українській ГТС складуть 65 млрд куб. м у 2020 році, і 40 млрд куб. м у 2021-2024 роках.

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