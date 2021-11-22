RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Газпром" пригрозив Молдові припинити постачання газу протягом 48 годин

Автор: Дмитрий Кузнецов

Компанія "Газпром" пригрозила припинити постачання газу до Молдови протягом 48 годин. Російський монополіст зажадав від молдавської сторони оплатити вже поставлене паливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

За даними російського агентства, про намір припинити постачання газу до Молдови повідомив представник "Газпрому" Сергій Купріянов. За його словами, молдавська сторона не оплачує вже поставлений газ і не виконує взятих на себе зобов'язань.

"Черговий термін поточних платежів - сьогодні, 22 листопада. У зв'язку з цим сьогодні "Газпром" відповідно до контракту повідомив молдавську сторону, що через 48 годин постачання газу до Молдови буде зупинено", - цитує видання Купріянова.

Секретар віцепрем'єр-міністр Молдови Андрія Спину Аліна Мерлич заявила в коментарі NewsMaker, що уряд не отримував повідомлень від "Газпрому" про припинення постачання газу. У "Молдовагазі" своєю чергою повідомили, що готують офіційну позицію з цього питання.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Молдова домовилася з "Газпромом" про продовження контракту на постачання газу на 5 років.

Зазначимо, постачання російського газу до Молдови за новим контрактом розпочалося 1 листопада.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГазпромМолдоваГаз