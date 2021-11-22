"Газпром" пригрозив Молдові припинити постачання газу протягом 48 годин

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

За даними російського агентства, про намір припинити постачання газу до Молдови повідомив представник "Газпрому" Сергій Купріянов. За його словами, молдавська сторона не оплачує вже поставлений газ і не виконує взятих на себе зобов'язань.

"Черговий термін поточних платежів - сьогодні, 22 листопада. У зв'язку з цим сьогодні "Газпром" відповідно до контракту повідомив молдавську сторону, що через 48 годин постачання газу до Молдови буде зупинено", - цитує видання Купріянова.

Секретар віцепрем'єр-міністр Молдови Андрія Спину Аліна Мерлич заявила в коментарі NewsMaker, що уряд не отримував повідомлень від "Газпрому" про припинення постачання газу. У "Молдовагазі" своєю чергою повідомили, що готують офіційну позицію з цього питання.