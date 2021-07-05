"Газпром" відмовився збільшити транзит газу через Україну
Російський "Газпром" не став бронювати потужності на наступний газовий рік через Польщу і Україну на річних аукціонах. Аукціони пройшли на платформах бронювання GSA Platform і Regional Booking Platform.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Інтерфакс".
"Оператор газотранспортної системи України" виставляв для річного бронювання додаткові "тверді" потужності в 9,8 млн куб.м на добу (на додаток до довгострокового контракту в обсязі 40 млрд куб. м на рік - це 109 млн куб. м на добу).
У той же час, польський Gas System виставив потужності газопроводу "Ямал-Європа" в 79 млн куб.м на добу.
Спочатку ОГТСУ виставляв на аукціон 15 млн куб.м на добу, але потім пропозиція скоротилася до 9,8 млн куб. м на добу.
"Газпром" не став бронювати потужності через Польщу і Україну на річних аукціонах", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що Україна отримає гроші за транзит газу, навіть якщо Росія його зупинить.
Зазначимо, голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що запуск "Північного потоку-2" не вплине на діючий контракт на транзит газу.