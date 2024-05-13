"Газпром" безуспешно пытается восполнить потерю рынка ЕС за счет Китая, - Reuters

Недавно компания объявила о чистом убытке за 2023 год в размере 7 млрд долларов, впервые с 1999 года, после резкого сокращения торговли с Европой.

Как отмечает агентство, проблемы "Газпрома" отражают глубокое влияние европейских санкций на газовую отрасль России, а также ограничения растущего партнерства Москвы с Китаем.

Влияние международных санкций на экспорт нефти Москве было легче пережить, поскольку Россия смогла перенаправить экспорт нефти по морю другим покупателям. "Газпром" полагался на Европу как на свой крупнейший рынок сбыта до 2022 года, когда конфликт России с Украиной побудил ЕС сократить импорт газа "Газпрома".

По данным "Газпрома" и расчетам Reuters, в 2022 году Россия поставила в Европу по различным маршрутам в общей сложности около 63,8 млрд кубометров газа. В прошлом году объем снизился еще на 55,6%, до 28,3 млрд кубометров. Это по сравнению с пиком в 200,8 млрд кубометров газа, который "Газпром" поставил в 2018 году в ЕС и другие страны, такие как Турция.

Загадочные взрывы на подводном газопроводе "Северный поток" из России в Германию в сентябре 2022 года также существенно подорвали торговлю российским газом с Европой.

Россия обратилась к Китаю, стремясь увеличить продажи трубопроводного газа до 100 млрд куб. м в год к 2030 году. "Газпром" начал поставки трубопроводного газа в Китай через "Силу Сибири" в конце 2019 года.

К концу этого года планируется достичь годовой мощности "Силы Сибири" в 38 миллиардов кубометров, а Москва и Пекин также договорились в 2022 году об экспорте 10 миллиардов кубометров с тихоокеанского острова Сахалин.

Самой большой надеждой России является трубопровод "Сила Сибири-2" через Монголию, по которому планируется экспортировать 50 миллиардов кубометров газа в год. Но это привело к некоторым подводным камням из-за отсутствия согласия по поводу цен и других вопросов.

"Хотя "Газпром" получит некоторые дополнительные доходы от экспорта, когда все эти трубопроводы будут запущены в эксплуатацию, он никогда не сможет полностью компенсировать бизнес, который он потерял в Европе", - заявила Катерина Филиппенко, директор по исследованиям в области газа и СПГ компании Wood Mackenzie.

Китайская мечта

Россия также до сих пор изо всех сил пыталась создать центр торговли газом в Турции - идея, впервые высказанная президентом Владимиром Путиным в октябре 2022 года. С тех пор не поступало сообщений о каких-либо существенных изменениях.

Даже если "Газпром" сможет наладить трубопроводные поставки в Китай, доходы от продаж будут намного ниже, чем из Европы.

По данным московской брокерской компании БКС, выручка "Газпрома" от продажи газа в Европу в 2015-2019 годах составила в среднем 3,3 млрд долларов в месяц благодаря ежемесячным поставкам в 15,5 млрд куб. м.

С учетом цены 286,9 долларов за тысячу кубометров, как сообщили в Минэкономики РФ, и экспорта газа "Газпрома" в 22,7 млрд кубометров в прошлом году, общая стоимость газа компании, проданного в Китай, за весь 2023 год могла бы достичь 6,5 млрд долларов.

Михал Мейдан, руководитель отдела энергетических исследований Китая в Оксфордском институте энергетических исследований, считает, что Китай вряд ли заменит Россию Европе как высокодоходный рынок экспорта газа.

В 2023 году российский трубопроводный газ продавался в Китай по цене 6,6 доллара за миллион британских тепловых единиц и немного ниже, чем в первом квартале 2024 года, по цене 6,4 доллара за миллион БТЕ. Это по сравнению со средней ценой на российский газ в Европе в 12,9 доллара за млн БТЕ в прошлом году.

Падение цен в Китае

Согласно документу, с которым агентство Reuters ознакомилось в прошлом месяце, Россия ожидает, что цена на газ для Китая продолжит постепенно снижаться в течение следующих четырех лет, в то время как наихудший сценарий не исключает падения на 45% до 156,7 за 1000 кубометров в 2027 году.

В нем не сказано, что может привести к снижению цен, но Россия сталкивается с конкуренцией со стороны других поставщиков трубопроводного газа в Китай, таких как Туркменистан, а также морского сжиженного природного газа.

Финансовые показатели "Газпрома", куда входят также его нефтегазовые и энергетические подразделения, показали, что выручка от газового бизнеса в прошлом году сократилась более чем в два раза, до чуть более 3,1 трлн руб., а реализация нефти и газового конденсата составила 4,1 трлн руб., увеличившись на 4,3%, по данным брокерской компании БКС.

Алексей Белогорьев из Московского института энергетики и финансов заявил, что "Газпром" не сможет восстановить рентабельность, опираясь исключительно на свой газовый бизнес.

По его словам, стратегический переход на производство и экспорт аммиака, метанола и других продуктов газопереработки для "Газпрома" возможен, но быстрой отдачи он не даст.

"В то же время перспективы "Силы Сибири-2" остаются туманными: Китай, скорее всего, не будет нуждаться в столь значительном дополнительном импорте в 2030-е годы из-за вероятного замедления роста спроса и высоких темпов внутренней добычи газа", - сказал он.